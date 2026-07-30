Новый корпус поликлиники №9 в Барнауле примет 700 пациентов за смену

Завершить строительство планируют в июле 2027 года Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

Строительство нового корпуса поликлиники №9 в Барнауле на улице Попова, 128 близится к экватору. Трехэтажное здание построено на 40% – уже возведены каркас, стены и перекрытия, сообщает пресс-служба мэрия.

После открытия корпуса поликлиника сможет принимать до 700 пациентов за смену. Как отметили в администрации, это особенно важно, поскольку учреждение, изначально рассчитанное на 30 тысяч человек, сегодня обслуживает почти втрое больше – около 80 тысяч жителей.

В новых площадях разместят 16 терапевтических участков и 12 кабинетов врачей общей практики. Впервые в поликлинике №9 появится компьютерный томограф, а также дополнительный рентген-аппарат, флюорограф и маммограф.

Завершить строительство планируют в июле 2027 года. Сейчас на объекте уже прорабатывают вопросы транспортной доступности и укомплектования кадрами.