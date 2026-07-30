Миллиард рублей вложили в реконструкцию железнодорожной станции Озерки

Станцию Озерки открыли после ремонта Фото: АКЗС.

В Тальменском районе открыли железнодорожную станцию Озерки после реконструкции. В модернизацию важного транспортного узла ОАО «РЖД» инвестировало около 1 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе АКЗС.

На станции провели капитальный ремонт пяти зданий, включая пассажирский вокзал, обновили пути, системы энергообеспечения и связи, а также адаптировали пространство для маломобильных граждан. Краевые и районные власти параллельно заасфальтировали подъездную улицу, обустроили парковку и пешеходные дорожки.

Справка. Направление «Барнаул – Черепаново» остается одним из самых загруженных: только за первый квартал 2026 года со станции Озерки отправились свыше 42 тысяч человек.

Модернизация прошла в рамках долгосрочного сотрудничества региона и РЖД. Ранее в крае аналогично обновили станции Тягун в 2021 году и Бешенцево в 2024-м.