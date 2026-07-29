В Рубцовске будут судить женщину за надпись на мурале Героя России

Мурал Герою России Олегу Шипицыну Фото: пресс-службы правительства Алтайского края.

В городе Рубцовске завершено расследование уголовного дела, фигуранткой которого стала 21-летняя местная жительница. Ее обвиняют в том, что она написала оскорбительное слово на мурале с изображением погибшего Героя России. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю.

По данным следствия, в марте 2026 года женщина подошла к дому, на фасаде которого находится мурал с изображением Героя России Олега Шипицина, участника специальной военной операции. На изображении есть патриотичная надпись «Быть Героем — Жить вечно!». Женщина, проигнорировав моральные нормы, баллончиком с черной краской нанесла циничную и оскорбительную надпись.

Теперь она обвиняется в совершении преступлении, предусмотренного ч. 1 ст. 243.4 УК РФ (Повреждении и осквернении объектов, связанных с лицами, защищавшими Отечество, с целью причинения ущерба их историко-культурному значению). Максимальное наказание по этой статье – до трех лет лишения свободы.