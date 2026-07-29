Медицинский центр в Бийске оштрафовали за нарушение санитарных норм

Частный медцентр оштрафован за нарушение норм Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Судебные приставы Бийска оштрафовали частный медицинский центр на 250 тысяч рублей за нарушение санитарных норм. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее суд выявил, что в клинике не соблюдены нормы площади помещений, отсутствует резервное горячее водоснабжение, не оборудованы места для хранения медицинских отходов классов «Б» и «Г». Руководство медучреждения не устранило нарушения в установленный срок, за что клиника была неоднократно привлечена к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 330 тысяч рублей.

За неуплату части назначенных штрафов судебный пристав наложил на организацию дополнительные санкции. В результате суд постановил взыскать с клиники еще 250 тысяч рублей, увеличив общий долг. Дальнейшее игнорирование требований законодательства может привести к приостановке деятельности медицинского центра.