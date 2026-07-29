Муниципалитеты Алтайского края получат 510 миллионов рублей поддержки

Деньги направит краевой бюджет Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Муниципалитеты Алтайского края получат дополнительные 510 миллионов рублей из краевого бюджета. Об этом сообщил губернатор Виктор Томенко в своих соцсетях.

Эти средства будут направлены на подготовку к отопительному сезону, создание запаса твердого топлива, благоустройство территорий, ремонт муниципальных учреждений и улучшение транспортного обслуживания населения.

Губернатор подчеркнул, что в этом году общий объем финансовой поддержки составил 72,4 миллиарда рублей.