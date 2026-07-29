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НовостиЭкономика29 июля 2026 9:59

Муниципалитеты Алтайского края получат 510 миллионов рублей поддержки

Деньги направят из краевого бюджета
Александр Коровниченко
Деньги направит краевой бюджет

Деньги направит краевой бюджет

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Муниципалитеты Алтайского края получат дополнительные 510 миллионов рублей из краевого бюджета. Об этом сообщил губернатор Виктор Томенко в своих соцсетях.

Эти средства будут направлены на подготовку к отопительному сезону, создание запаса твердого топлива, благоустройство территорий, ремонт муниципальных учреждений и улучшение транспортного обслуживания населения.

Губернатор подчеркнул, что в этом году общий объем финансовой поддержки составил 72,4 миллиарда рублей.