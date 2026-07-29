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НовостиПроисшествия29 июля 2026 8:51

Адвокат подал жалобу на приговор экс-начальнику полиции Бийска

Приговор вступил в силу 25 июля
Александр Коровниченко
Сергей Еганян. Скриншот видео МУ МВД «Бийское»

Сергей Еганян. Скриншот видео МУ МВД «Бийское»

28 июля Бийский городской суд зарегистрировал апелляционную жалобу на приговор в отношении бывшего начальника МУ МВД «Бийское» Сергея Еганяна. Ранее его признали виновным в неправомерном доступе к базам данных полиции и передаче информации постороннему лицу. Еганян получил три года и шесть месяцев условного лишения свободы. Об этом сообщает «Банкфакс».

Приговор вступил в силу 25 июля, но уже после этого адвокат подал жалобу. Сейчас она не принята к рассмотрению, и подробности пока не известны.

Сергей Еганян был начальником МУ МВД «Бийское» с лета 2023 года. Его задержали сотрудники собственной безопасности ГУ МВД по Алтайскому краю.