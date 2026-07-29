Дело экс-главы управления молодежной политики Алтайского края направлено в суд

Екатерина Четошникова Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Центральный районный суд Барнаула передано уголовное дело в отношении экс-начальницы управления молодежной политики Алтайского края Екатерины Четошниковой и экс-директора Краевого дворца молодежи Анны Сальниковой. Их обвиняют в превышении полномочий. Об этом сообщает «Банкфакс».

Судья получил материалы дела 20 июля для ознакомления. Обвинение предъявлено по ч. 3, пп. «г» и «е» статьи 286 УК РФ (превышение полномочий группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений). Максимальное наказание по этой статье — до 10 лет тюрьмы. Потерпевшими признаны сотрудники Краевого дворца молодежи и профильного управления.

По информации издания, дело может быть связано с фиктивным трудоустройством сотрудников в подведомственные управлению организации, включая Краевой дворец молодежи. Также рассматриваются версии, что проблемы возникли из-за организации крупных культурных мероприятий в 2024 году, например, окружного молодежного форума «Алтай. Территория развития», который обошелся бюджету в 24,2 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Руководитель управления молодёжной политики Алтайского края оставила пост