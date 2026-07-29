Семь партий подозрительных томатов из Азии на пропустили в Алтайский край

Томаты вернули отправителям Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала года Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай обнаружило семь нарушений фитосанитарных норм при ввозе свежих томатов. Поставки осуществлялись из стран Азии: Казахстана, Киргизии и Узбекистана, а общий объем сомнительного груза составил 109 тонн. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Количество выявленных нарушений оказалось на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, в трех партиях томатов был обнаружен вирус коричневой морщинистости плодов, тогда как в прошлом году подобных случаев не фиксировалось. Кроме того, четыре партии томатов были ввезены с недействительными фитосанитарными сертификатами. В двух случаях информация на упаковке не соответствовала данным из сертификата, а в двух других — указанный в документе номер транспортного средства не совпадал с реальным.

В связи с этими нарушениями, специалисты Россельхознадзора запретили ввоз данных партий томатов в Алтайский край, и продукция была возвращена отправителям.