Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 июля 2026 1:05

До +30 градусов потеплеет в Алтайском крае 29 июля

Пройдут дожди и грозы
Александр Коровниченко
Дожди ожидаются в Барнауле

Дожди ожидаются в Барнауле

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае 29 июля ожидается жаркая погода, но при этом пройдут дожди и грозы. Об этом сообщает региональный ЦГМС.

По территории края ожидается температура от +25 до +30 градусов. На большей части территории пройдут кратковременные дожди с грозами. По востоку региона ожидаются сильные дожди. Ветер подует с северо-западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Барнауле ожидается температура от +25 до +27 градусов. В краевой столице тоже ожидаются грозы и кратковременные дожди.