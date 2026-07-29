До +30 градусов потеплеет в Алтайском крае 29 июля

Дожди ожидаются в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае 29 июля ожидается жаркая погода, но при этом пройдут дожди и грозы. Об этом сообщает региональный ЦГМС.

По территории края ожидается температура от +25 до +30 градусов. На большей части территории пройдут кратковременные дожди с грозами. По востоку региона ожидаются сильные дожди. Ветер подует с северо-западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Барнауле ожидается температура от +25 до +27 градусов. В краевой столице тоже ожидаются грозы и кратковременные дожди.