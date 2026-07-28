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НовостиСпорт28 июля 2026 15:01

Девять «земских тренеров» получили по 1 млн рублей в Алтайском крае

Специалисты будут работать в восьми муниципалитетах, где проживает до 50 тысяч человек
Вера БЕРЕЗОВСКАЯ
Взамен тренеры обязаны отработать на новом месте не менее пяти лет

Взамен тренеры обязаны отработать на новом месте не менее пяти лет

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае завершился первый этап конкурсного отбора программы «Земский тренер», которая стартовала в регионе в 2026 году. По итогам девять специалистов получили право на единовременную компенсацию в размере 1 млн рублей. Взамен они обязаны отработать по на новом месте не менее пяти лет, сообщили в Министерстве спорта Алтайского края.

Победители отбора распределятся по восьми муниципалитетам. Футбольный тренер появится в Ребрихинском районе, по хоккею — в Троицком, по лыжным гонкам — в Тальменском, по лёгкой атлетике — в Родинском. В Красногорский район приедут сразу два специалиста — по баскетболу и лёгкой атлетике. Самым большим по представительству стал волейбол: тренеры-преподаватели появятся в спортшколах Змеиногорского, Павловского районов и в Камне-на-Оби.

Председатель профильного комитета АКЗС Татьяна Ильюченко отметила, что специалисты видят перспективу и готовы работать в сёлах. Она также напомнила, что осенью будет доступен дополнительный набор для тех, кто не попал в первую волну.