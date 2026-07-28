Девять «земских тренеров» получили по 1 млн рублей в Алтайском крае

Взамен тренеры обязаны отработать на новом месте не менее пяти лет Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае завершился первый этап конкурсного отбора программы «Земский тренер», которая стартовала в регионе в 2026 году. По итогам девять специалистов получили право на единовременную компенсацию в размере 1 млн рублей. Взамен они обязаны отработать по на новом месте не менее пяти лет, сообщили в Министерстве спорта Алтайского края.

Победители отбора распределятся по восьми муниципалитетам. Футбольный тренер появится в Ребрихинском районе, по хоккею — в Троицком, по лыжным гонкам — в Тальменском, по лёгкой атлетике — в Родинском. В Красногорский район приедут сразу два специалиста — по баскетболу и лёгкой атлетике. Самым большим по представительству стал волейбол: тренеры-преподаватели появятся в спортшколах Змеиногорского, Павловского районов и в Камне-на-Оби.

Председатель профильного комитета АКЗС Татьяна Ильюченко отметила, что специалисты видят перспективу и готовы работать в сёлах. Она также напомнила, что осенью будет доступен дополнительный набор для тех, кто не попал в первую волну.