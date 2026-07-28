Жители Краснощёковского района получат выплаты за ущерб от урагана

Устранение последствий непогоды. Фото из канала Виктора Томенко в "Макс"

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал распоряжение о выплате материальной помощи жителям, чьё имущество пострадало во время урагана. Об этом он рассказал в своем канале в «Макс»

На сегодняшний день речь идёт о примерно 100 домах, где требуются ремонтные работы. Глава региона поручил министерству социальной защиты незамедлительно начать выплаты тем, у кого объём ущерба уже оценён и зафиксирован.

Кроме того, Краснощёковскому району выделено 25 млн рублей на проведение восстановительного ремонта социальных объектов, пострадавших от стихии. Ход предоставления помощи и обстановка в районе находятся на ежедневном контроле губернатора.

«Все ответственные службы и ведомства работают, помогаем людям», - отметил Виктор Томенко.