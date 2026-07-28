В Барнауле спасли трёх человек во время пожара на улице Георгия Исакова

Предварительная причина происшествия — короткое замыкание электропроводки Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В Барнауле 28 июля произошёл пожар в пятиэтажном доме на улице Георгия Исакова. Возгорание возникло в квартире на четвёртом этаже. На момент прибытия первого подразделения МЧС огонь успел повредить мебель и личные вещи в одной из комнат. Площадь возгорания составила около 10 квадратных метров, сообщили в краевом МЧС.

На месте работали восемь человек личного состава, две автоцистерны и автолестница. Задействовали звено газодымозащитной службы. Пожарные спасли из соседних квартир трёх человек, включая ребёнка. Пострадавших нет, медицинская помощь никому не потребовалась.

Предварительная причина происшествия — короткое замыкание электропроводки, нарушение правил монтажа электрооборудования.