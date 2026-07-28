В Барнауле сократились очереди на АЗС

Ежедневный мониторинг заправок показывает существенное снижение очередей Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В администрации Барнаула прошло очередное заседание штаба по топливообеспечению под председательством заместителя главы администрации по экономической политике Сергея Рябчуна.

По словам председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ирины Кожевниковой, ситуация с топливом в городе остаётся напряжённой, но контролируемой. Ежедневный мониторинг заправок показывает существенное снижение очередей, обеспеченность видами топлива улучшается. Руководители профильных комитетов доложили, что городские службы жизнеобеспечения и пассажирский транспорт работают в штатном режиме.

Сергей Рябчун поручил продолжить мониторинг топливного рынка и оперативно принимать меры для контроля ситуации.