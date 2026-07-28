В Республике Алтай отменили карантин по пастереллёзу

Угрозы распространения инфекции нет Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Республике Алтай с 28 июля отменён карантин по пастереллёзу. Как сообщил глава региона Андрей Турчак, новых случаев заболевания не выявлено с февраля, все контрольные пробы показали отрицательный результат. Угрозы распространения инфекции нет, хозяйства возвращаются к обычной жизни.

Разрешены сельскохозяйственные ярмарки, выставки, конноспортивные соревнования и другие мероприятия, связанные с перемещением восприимчивых животных. Расширены возможности вывоза скота и реализации мясной и молочной продукции. Ввоз и вывоз для убоя разрешены без ограничений. Племенной скот и мясо можно продавать за пределы республики только в регионы, где проводится вакцинация — таких насчитывается 33.

При этом ревакцинация не останавливается — повторные прививки получили почти 90% скота. В регион поступили дополнительные дозы вакцины от новых штаммов. Турчак призвал владельцев животных ответственно отнестись к прививочной кампании.

Владельцы зарегистрированного поголовья уже получили компенсации за изъятый скот. Оставшиеся выплаты по судебным решениям — тем, у кого поголовье не было учтено, — проведут в течение шести месяцев. Глава также поручил главам районов, особенно приграничных, следить за перемещением скота и не допускать бесконтрольных перегонов.