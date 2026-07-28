Бывший мэр Рубцовска проиграл апелляцию по иску о «золотом парашюте»

Апелляционное заседание состоялось в Алтайском краевом суде Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Бывший мэр Рубцовска Дмитрий Фельдман не смог обжаловать решение городского суда, отказавшего ему в так называемом «золотом парашюте» — ежемесячной выплате, которую он требовал в связи с досрочным прекращением полномочий. Апелляционное заседание состоялось в Алтайском краевом суде 28 июля, пишет «Толк».

Ранее суд первой инстанции установил, что порядок предоставления запрашиваемой компенсации не определён нормативно-правовым актом. Муниципалитет может установить такую выплату, но не обязан. Без официально закреплённого порядка назначить жалованье Фельдману невозможно. Также ответчики указали, что «золотой парашют» обошёлся бы бюджету в крупную сумму, которой в казне просто нет.

Экс-мэр требовал взыскать с комитета по финансам Рубцовска 1,5 млн рублей — исходя из расчёта 254 тыс. рублей в месяц. На заседании Фельдман не присутствовал, его интересы представлял адвокат. Защитник настаивал, что суд первой инстанции неправильно применил нормы материального права, а ссылки на дефицит бюджета несостоятельны — в казне предусмотрена строка на исполнение судебных решений.

Однако краевой суд оставил решение без изменений.