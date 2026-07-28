В детском лагере на Алтае у 15-летнего подростка выявили сахарный диабет

Ребенка экстренно госпитализировали Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В детском оздоровительном лагере «Звездный» в Павловском районе в рамках проекта «Здоровое сердце ребёнка» специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики провели скрининговое обследование, которое спасло жизнь 15-летнему подростку.

У мальчика, активно занимавшегося спортом и не имевшего жалоб на здоровье, выявили критический уровень глюкозы в крови — более 21 ммоль/л при норме 4,1–5,9 ммоль/л. Школьника экстренно госпитализировали в Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства.

Главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Татьяна Репкина пояснила, что такой показатель фактически означает прекому — состояние, угрожающее жизни, при котором страдают все органы и системы: мозг, сердце, сосуды, почки, глаза. Мама подростка — врач по специальности, и он регулярно проходил профосмотры, однако заболевание не проявляло себя до момента обследования.

С 2018 года в рамках Десятилетия детства медики обследуют школьников 10–15 лет, чтобы выявить риски сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и других патологий. За годы реализации проекта осмотрено более 100 тысяч детей из всех городов и районов края. В среднем одному из двух тысяч требуется серьёзное обследование или лечение. Врачи призывают родителей не отказываться от профилактических осмотров в школах и лагерях — это может спасти жизнь ребёнка.