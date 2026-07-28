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НовостиОбщество28 июля 2026 8:11

Проезд на маршрутах Барнаул — Новоалтайск подорожал до 90 рублей

Цены выросли на автобусах №125 и №205 с 27 июля
Вера БЕРЕЗОВСКАЯ
Проезд до Новоалтайска теперь стоит 90 рублей

Проезд до Новоалтайска теперь стоит 90 рублей

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Подорожал проезд на автобусах, курсирующих между Барнаулом и Новоалтайском. С 27 июля перевозчики повысили стоимость поездок. Об этом сообщает amic.ru со ссылкой на объявления компаний-перевозчиков.

На маршруте №125, который обслуживает «ЕвроТранс», проезд из Новоалтайска в Барнаул теперь стоит 90 рублей. Поездка по краевой столице на этом маршруте обойдётся в 50 рублей, до Присягино — 60 рублей.

Аналогичное повышение произошло на автобусе №205, связывающем два города. Перевозчик «Трансмагистраль» также поднял цены с 27 июля.