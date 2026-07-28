Проезд на маршрутах Барнаул — Новоалтайск подорожал до 90 рублей

Проезд до Новоалтайска теперь стоит 90 рублей Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Подорожал проезд на автобусах, курсирующих между Барнаулом и Новоалтайском. С 27 июля перевозчики повысили стоимость поездок. Об этом сообщает amic.ru со ссылкой на объявления компаний-перевозчиков.

На маршруте №125, который обслуживает «ЕвроТранс», проезд из Новоалтайска в Барнаул теперь стоит 90 рублей. Поездка по краевой столице на этом маршруте обойдётся в 50 рублей, до Присягино — 60 рублей.

Аналогичное повышение произошло на автобусе №205, связывающем два города. Перевозчик «Трансмагистраль» также поднял цены с 27 июля.