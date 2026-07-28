Алтайский край получит 1,5 млрд рублей на строительство и ремонт больниц

Средства направят на ремонт и строительство медучреждений Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Алтайский край вошёл в число регионов, которые до конца 2026 года получат дополнительные средства на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения. Распоряжение о перераспределении бюджетных ассигнований подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Региону направят более 1,5 млрд рублей. Всего в 2026–2028 годах более 6 млрд рублей распределят между Мордовией, Кабардино-Балкарией, Магаданской, Псковской, Ростовской, Челябинской областями, а также Камчатским и Красноярским краями. Часть регионов получат опережающее финансирование уже в этом году.

Средства пойдут на реализацию мероприятий государственной программы «Развитие здравоохранения Российской Федерации».