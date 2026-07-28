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НовостиОбщество28 июля 2026 6:00

В Алтайском крае 29 июля пройдут пожарно-тактические учения на трёх объектах

Спасатели отработают действия при условных пожарах в театре, на нефтебазе и в санатории
Вера БЕРЕЗОВСКАЯ
Спасатели будут тушить условные пожары

Спасатели будут тушить условные пожары

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае 29 июля состоятся плановые пожарно-тактические учения. Особое внимание уделят отработке действий в условиях, максимально приближенных к реальным. Об этом сообщили в краевом МЧС.

«Каждый выбранный объект создаёт уникальные условия для совершенствования тактики тушения и проведения аварийно-спасательных работ», - отметили в ведомстве.

Подразделения 1-го пожарно-спасательного отряда в Барнауле будут ликвидировать условный пожар в Алтайском государственном театре для детей и молодёжи имени В.С. Золотухина. Пожарные 2-го отряда в Бийске отработают вводную на территории ООО «ТК «Транс-Ойл». Новоалтайские спасатели проведут тренировку в санатории-профилактории «Берёзовая роща» в посёлке Покровка.