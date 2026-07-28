В правительстве Алтайского края отремонтируют актовый зал за 8 млн рублей

Здание правительства Алтайского края Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

КГБУ «Учреждение по содержанию административных зданий» объявило тендер на капитальный ремонт актового зала в здании правительства Алтайского края на проспекте Ленина, 59. Начальная цена контракта составляет более 8 млн рублей, сообщается на сайте ЕИС «Закупки», пишет Толк.

Согласно документации, подрядчик должен демонтировать изношенные кресла, столы, напольные и настенные покрытия, телевизоры, гардины, шторы и плинтусы. После этого предстоит уложить новые ковровые плитки и плинтусы, облицевать стены, каркасы тумб для кондиционеров и оконные откосы. Также необходимо отремонтировать сцену, установить двери, повесить шторы и жалюзи, смонтировать декоративные экраны на радиаторы отопления.

Кроме того, в рамках контракта запланированы электромонтажные работы: демонтаж старого сетевого оборудования и установка нового. Исполнитель также должен вывезти строительный мусор. Заявки принимаются до 4 августа, итоги подведут 6 августа. Завершить ремонт необходимо до 30 октября включительно.