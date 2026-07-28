Около 40 тысяч человек посетили Шукшинские дни на Алтае

Основные события фестиваля прошли 25 июля, в день рождения Шукшина, в Сростках Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае завершился Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае». Мероприятия проходили в течение шести дней на 13 площадках в муниципальных образованиях региона. Общее число посетителей составило около 40 тысяч человек, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В библиотеках Барнаула, Новоалтайска, Поспелихи, Бийска и Сросток прошли творческие встречи с писателями — Игорем Волгиным и Германом Власовым (Москва), Александром и Викторией Можаевыми (Ростовская область), Мариной Ахмедовой (Махачкала). Литературные мероприятия посетили порядка тысячи человек.

XXVIII Всероссийский Шукшинский кинофестиваль представил три конкурсные программы: игрового полнометражного, короткометражного и документального кино. Второй год в парке «Изумрудный» работала площадка кинопарка и фестиваль «Шукшин молодой», который в 2026 году получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив. Кинопоказы в кинотеатрах и залах посетили около 8,5 тысяч человек, ещё 12 тысяч зрителей побывали на мероприятиях в Барнауле. На творческих встречах с артистами Даниилом Страховым, Анной Якуниной и Станиславом Бондаренко в Барнауле, Бийске и Рубцовске присутствовали более 2 тысяч человек.

Основные события фестиваля прошли 25 июля, в день рождения Шукшина, в Сростках. Всероссийский мемориальный музей-заповедник, включая новую выставку к 50-летию Шукшинских дней, посетили более 5,5 тысяч человек. Впервые все локации сосредоточили на горе Пикет: здесь работали Праздник пирога, фестиваль «Правда Шукшина», ярмарка «Чудики», площадка «Литературный квартал» и музейные проекты.

Фестиваль завершился награждением победителей кинофестиваля и концертом кавер-группы «Айвазовский оркестра». За день на горе Пикет побывали около 10 тысяч человек.