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НовостиЭкономика28 июля 2026 3:37

Алтайский край возобновил экспорт овсяных хлопьев в Иран спустя четыре года

Первая партия отправилась 16 июля после проверки Россельхознадзора
Вера БЕРЕЗОВСКАЯ
Всего с начала 2026 года из региона на экспорт ушло 10 930 тонн хлопьев в 21 страну

Всего с начала 2026 года из региона на экспорт ушло 10 930 тонн хлопьев в 21 страну

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Алтайский край возобновил поставки овсяных хлопьев в Иран после четырёхлетнего перерыва. 16 июля под контролем Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай на экспорт отправили 21 тонну продукции, сообщили в ведомстве.

Партия прошла проверку на соответствие фитосанитарным требованиям Ирана и лабораторные исследования в Алтайском филиале ФГБУ «ЦОК АПК». Предприятию-производителю ООО «Урожай» выдали фитосанитарный сертификат.

Последний раз овсяные хлопья из Алтайского края в Иран отправляли в июле 2022 года — тогда объём поставок составил 20 тонн. Всего с начала 2026 года из региона на экспорт ушло 10 930 тонн хлопьев в 21 страну. Основные покупатели — Китай, Узбекистан, Казахстан, Киргизия и Турция.