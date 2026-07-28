На улице 280-летия Барнаула загорелся балкон на 15-м этаже

Место происшествия Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

27 июля в Барнауле на пульт диспетчера пожарной связи поступило сообщение о возгорании балкона на 15-м этаже шестнадцатиэтажного дома на улице 280-летия Барнаула. Когда прибыл первый пожарный расчёт, горели вещи и мебель на балконе. Пожар был потушен до прибытия спасателей, сообщили в краевом МЧС.

Площадь возгорания составила 6 квадратных метров. Для ликвидации последствий пожара привлекали 16 человек личного состава и три единицы техники. Пострадавших нет.

Наиболее вероятная причина происшествия — неосторожность при курении.