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НовостиПроисшествия28 июля 2026 3:00

На улице 280-летия Барнаула загорелся балкон на 15-м этаже

Возгорание началось из-за сигареты
Вера БЕРЕЗОВСКАЯ
Место происшествия

Место происшествия

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

27 июля в Барнауле на пульт диспетчера пожарной связи поступило сообщение о возгорании балкона на 15-м этаже шестнадцатиэтажного дома на улице 280-летия Барнаула. Когда прибыл первый пожарный расчёт, горели вещи и мебель на балконе. Пожар был потушен до прибытия спасателей, сообщили в краевом МЧС.

Площадь возгорания составила 6 квадратных метров. Для ликвидации последствий пожара привлекали 16 человек личного состава и три единицы техники. Пострадавших нет.

Наиболее вероятная причина происшествия — неосторожность при курении.