Барнаульский кинотеатр «Премьера» приостановил работу после пожара

Площадь пожара составила 25 квадратных метров Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В Барнауле кинотеатр «Премьера», который находится по адресу ул. Крупская, 97, приостановил работу после пожара. Об этом сообщили в группе организации «Вконтакте».

«С прискорбием сообщаем вам, что с 27 июля кинотеатр «Премьера» временно приостанавливает свою деятельность. Данное решение принято администрацией кинотеатра в связи с возникновением ряда объективных обстоятельств непреодолимого характера, делающих невозможным дальнейшее оказание услуг в полном объеме в текущий период. Срок возобновления работы в настоящий момент не определен», - сказано в посте.

Напомним, что 27 июля в здании кинотеатра произошел пожар. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров. В этот день кинозал не работал, сеансов не было. Самостоятельно из опасной зоны эвакуировались 10 человек, спасены пожарными семь человек. Пострадавших нет.

Установлено, что огонь начал распространяться из комнаты охраны, но причина возгорания выясняется.