В Алтайский край за полгода въехали 290 тысяч иностранцев

Всего за полгода в Алтайский край въехали 545,3 тысячи иностранцев Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

За первые шесть месяцев 2026 года в Алтайский край через пункты пропуска на границе с Казахстаном и в аэропорту Барнаула въехали 545,3 тысячи иностранцев. Это на 28,8% больше, чем в первом полугодии 2025 года, сообщили «Толку» в региональном управлении МВД.

Однако в эту цифру входят и туристы, и транзитные пассажиры. Непосредственно в регионе остались 290 тысяч человек — это тоже почти на 28% больше, чем годом ранее.

Чаще всего в Алтайский край приезжают из Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Китая, Индии, Армении и Азербайджана. Более 60% иностранцев, поставленных на учёт по месту пребывания, указали работу в качестве цели визита.

По данным краевого главка МВД, в этом году 58 работодателей оформили 91 разрешение на привлечение 498 иностранных работников. Также выдано 573 разрешения на работу по квоте и 8 564 патента.