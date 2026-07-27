На Алтае осудили женщину, которая потеряла дочь в пожаре

Место происшествия Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю.

Жительница Усть-Калманского района Алтайского края осуждена за смерть дочери в пожаре. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

23-летняя жительница Усть-Калманского района признана виновной в причинении смерти по неосторожности своей трехлетней дочери. Суд установил, что женщина знала о неисправности электропроводки в доме, но не устранила проблему. Вечером 20 июля 2025 года она оставила дочь без присмотра, а сама с мужем была на улице.

В это время произошло возгорание, приведшее к пожару. Мать пыталась спасти ребенка, но из-за сильного задымления не смогла этого сделать. Муж вытащил девочку из окна, но она скончалась от ожогов в больнице. Суд назначил женщине наказание в виде одного года ограничения свободы.

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