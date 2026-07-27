В Барнауле требуют убрать киоски мороженного «Русский Холод»

Киоски мороженного уберут Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Власти Барнаула намерены демонтировать киоски, принадлежащие АО «Торговый дом Русский Холодъ», и восстановить благоустройство на их местах. Администрация Октябрьского района города обратилась в суд с исками против компании, требуя убрать торговые точки и привести территории в порядок. Эти сведения содержатся в судебной картотеке. Об этом сообщает «Банкфакс».

23 июля Арбитражный суд Алтайского края приступил к рассмотрению семи исковых заявлений, поданных администрацией Октябрьского района против компании. Судебные разбирательства касаются демонтажа киосков с расположеных на проспекте Ленина, 70, улицах П.С. Кулагина, 46, Северо-Западной, 56а, Бульваре 9 Января, 92, Германа Титова, 13, 80-й Гвардейской Дивизии, 24 и 40 лет Октября, 2.

Напомним, что компания занимается производством мороженого и полуфабрикатов. В текущем году владельцы приняли решение о ее ликвидации.