На Алтае мужчина вонзил нож падчерице в ягодицу

Пострадавшая получила удар в ягодицу Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Зональном районе Алтайского края мужчина, который страдает заболеванием ног и не может передвигаться, вступил в конфликт с падчерицей. В ходе ссоры он нанес ей удар ножом в область левой ягодицы, причинив легкий вред здоровью. Об этом сообщили в Управлении по обеспечению деятельности мировых судей.

Было возбужденно уголовное дело по статье 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, с применением предмета, используемого в качестве орудия). Однако после инцидента потерпевшая решила простить отчима и обратилась в суд с просьбой о прекращении уголовного дела.

Учитывая, что мужчина был госпитализирован и не мог присутствовать на заседании, мировой судья Зонального района провел выездное заседание в больнице. На основании статей 25 УПК РФ и 76 УК РФ, уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон.