Появились подробности уголовного дела о взятках известного алтайского бизнесмена

Уголовное дело возбудили 21 июля Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Известного бизнесмена Игоря Переверзева арестовали в Алтайском крае по подозрению в даче взятки в размере 45 млн рублей высокопоставленному сотруднику Ростехнадзора. Об этом сообщает «Банкфакс».

Взятка предназначалась для решения вопроса о многомиллионном ущербе экологии, который мог быть нанесен ООО «Золото Курьи» в результате сброса цианидов. Это предприятие якобы использует схемы сокрытия добычи золота на ЗАО «Салаирский химический комбинат» в Кемеровской области, что позволяет избегать уплаты налогов.

По данным источника, Переверзев мог использовать 12 компаний для ухода от налогов. Его связывают с ООО «Змеиногорская баритомоечная фабрика», занимающейся добычей золота и серебра на реке Змеевка. Предприятие не выполняет рекультивацию участка, как требует суд. Уголовное дело в отношении Переверзева было возбуждено 21 июля.