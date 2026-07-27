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НовостиСпорт27 июля 2026 3:34

Футболисты «Динамо-Барнаул» разгромно проиграли на своем поле лидеру чемпионата

Матч «Динамо-Барнаул» - «Химик» завершился со счетом 0:4
Александр Коровниченко
Итоги матча. Скриншот видео прямой трансляции

Итоги матча. Скриншот видео прямой трансляции

Накануне в воскресенье барнаульское «Динамо» принимало на своем поле лидера четвертой группы Второй Лиги «Б» - команду «Химик» из Воскресенска. Матч завершился разгромом.

Гости забили по два мяча в каждом из таймов. Подкосило динамовцев и то, что они большую часть матча играли в меньшинстве. На 32-й минуте, когда счет был 0:1, полузащитник «Динамо» Даниил Чернобай получил вторую желтую карточку и был удален.

После 18 тура «Химик» укрепляется на 1 месте в турнирной таблице. «Динамо-Барнаул» занимает предпоследнюю, одиннадцатую, строчку чемпионата.