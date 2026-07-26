Движение общественного транспорта временно изменили в Барнауле

После прошедшего ливня на дорогах наблюдается высокий уровень дождевых вод. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле временно изменено движение общественного транспорта. Как сообщили в пресс-службе мэрии, после прошедшего ливня на дорогах наблюдается высокий уровень дождевых вод.

Движение троллейбусов временно ограничено на следующих участках:

- улица Малахова - Павловский тракт;

- улица Малахова в районе остановки Бия;

- улица Попова – улица Взлетная.

Для трамваев:

- улица Малахова - Павловский тракт;

- улица Антона Петрова - улица Островского,

- улица Антона Петрова - улица Северо-Западная.

Также из-за подтопления на пересечении Павловского тракта и улицы Попова изменено движение автобусных маршрутов №10, 53, 60: улица Энтузиастов - улица 65 Лет Победы - Павловский тракт, далее по маршруту.