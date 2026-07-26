Движение общественного транспорта временно изменили в Барнауле

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Барнауле временно изменено движение общественного транспорта. Как сообщили в пресс-службе мэрии, после прошедшего ливня на дорогах наблюдается высокий уровень дождевых вод.
Движение троллейбусов временно ограничено на следующих участках:
- улица Малахова - Павловский тракт;
- улица Малахова в районе остановки Бия;
- улица Попова – улица Взлетная.
Для трамваев:
- улица Малахова - Павловский тракт;
- улица Антона Петрова - улица Островского,
- улица Антона Петрова - улица Северо-Западная.
Также из-за подтопления на пересечении Павловского тракта и улицы Попова изменено движение автобусных маршрутов №10, 53, 60: улица Энтузиастов - улица 65 Лет Победы - Павловский тракт, далее по маршруту.