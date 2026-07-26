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НовостиПроисшествия26 июля 2026 9:12

В Горном Алтае турист выжил после падения с 20-метровой высоты

Его эвакуировали и передали медикам
Анна ПЕРЕВОЩИКОВА
Мужчину эвакуировали вертолётом в Усть-Коксу

Мужчину эвакуировали вертолётом в Усть-Коксу

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай.

В Усть-Коксинском районе Республики Алтай провели спасательную операцию. Турист, который находился в одиночном походе, упал с 20-метровой высоты и выжил, но получил серьезные травмы.

По данным ГУ МЧС по региону, 23 июля молодой человек упал с высоты и получил перелом ноги и другие повреждения. В рамках поиска спасателям пришлось обследовать территорию с воздуха из-за отсутствия точных координат пострадавшего.

После оказания первой помощи мужчину поместили на спинальный щит и эвакуировали вертолётом в Усть-Коксу, где передали врачам скорой помощи.

МЧС напоминает о важности регистрации туристических маршрутов заранее - это поможет быстро найти человека в случае ЧП.