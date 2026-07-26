Жительница Новоалтайска спасла 17-летнюю девушку от грабителя

Марию Петровну наградили следователи Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю.

В Новоалтайске наградили местную жительницу за спасение девушки от преступника. Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю, Мария Петровна Зеленина проявила гражданское мужество и неравнодушие.

8 июля в парке санатория Новоалтайска неизвестный мужчина напал на 17-летнюю девушку: он применил силу, нанёс ей травмы и похитил сумку с деньгами и картой. Мария Петровна в этот момент стояла на автобусной остановке, услышала крики о помощи, побежала на помощь и спугнула злоумышленника. После этого она помогла пострадавшей выбраться, вызвала скорую помощь и полицию, а также связалась с мамой девушки.

Личность нападавшего установили очень быстро - уже на следующий день ранее судимый житель Первомайского района был задержан и заключён под стражу.

Накануне Дня сотрудника органов следствия руководство следственного управления СК России по Алтайскому краю прошло награждение жительницы Новоалтайска. Поступок Марии Зелениной назвали ярким примером активной гражданской позиции и достойным подражания. Потерпевшая, которая сейчас проходит лечение, выразила спасительнице искреннюю благодарность.