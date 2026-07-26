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НовостиДом. Семья26 июля 2026 10:43

Чтобы у каждого хвостика был дом: мэрия и барнаульский приют запустили совместный проект по пристройству животных

В Барнауле ищут дом доброй собаке по кличке Зая
Анна ПЕРЕВОЩИКОВА
Зая

Зая

Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

Администрация Барнаула и приют «Ласка» запустили совместный проект по пристройству животных. Первой собакой, которой общими усилиями ищут новый дом, стала добрая собака по кличке Зая.

«Каждую неделю будем знакомить вас с одним из подопечных приюта. Это истории о хвостиках, которые хотят обрести свой дом», - рассказали в мэрии.

Первым «хвостиком» в рамках проекта стала черно-белая собака по кличке Зая. По словам сотрудников приюта, она очень добрая и умная. Трехлетняя девочка отлично ладит и со взрослыми сородичами, и с щенками, и с детьми. Зая привыкла жить в квартире и гулять, знает базовые команды и любит, когда ей чешут живот.

Узнать условия знакомства можно по телефонам:

- 8-909-501-25-79;

- 8-903-948-36-03.