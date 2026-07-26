Газопровод и 12 автомобилей повреждены из-за падения деревьев в Барнауле

Деревья убирают Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

В Барнауле коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия сильного ливня. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, глава города Вячеслав Франк провел оперативное совещание.

Всего в Барнауле было зарегистрировано 96 происшествий, 27 из них остаются в работе. Пострадавших нет. В пригороде произошло три аварийных отключения электроэнергии, их уже устранили. Подтопление придомовых территорий и домов зарегистрировали на 21 участке, все устранены.

«Произошло 16 подтоплений дорог в результате чего были задержки движения общественного транспорта, в настоящее время общественный транспорт работает в штатном режиме. Ведутся работы по восстановлению трех светофоров», - отметили в мэрии.

Из-за сильного ветра повреждены крыши, конструкции зданий. Два ЧП еще устраняют. Ураганом повалены 36 деревьев. Распил и вывоз продолжается. Также из-за падения дерева поврежден газопровод на улице 1-ая Западная. Под отключение ресурса на время ремонта попали девять многоквартирных жилых домов.

Всего в ликвидации последствий непогоды участвуют 45 человек и около 100 сотрудников городских служб и спасателей.