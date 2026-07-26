Объем отгрузок продукции из Алтайского края в Казахстан вырос на 78%

Стоимость всех поставок сельскохозяйственного сырья и продовольствия за предыдущий год выросла на 40% Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Алтайский край увеличил объем отгрузок продукции в Казахстан. Как рассказал губернатор региона Виктор Томенко в своем канале в Max, рост в первом полугодии, по сравнению с прошлым периодом, составил 78%.

Президент РФ Владимир Путин и Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев участвуют в XXII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Во время пленарного заседания губернатор выступил с докладом о сотрудничестве Алтайского края с Казахстаном. Со всеми граничащими областями действуют взаимовыгодные соглашения о сотрудничестве.

«Учитывая нашу общую границу, Казахстан традиционно является ключевым внешнеторговым партнером Алтайского края. Взаимный оборот многогранен. В частности импортные поставки из Казахстана — это прежде всего прокат черных металлов, цемент, конденсаторы, продовольственные товары, в том числе овощи и фрукты, кондитерские изделия», - отметил губернатор.

По итогам прошлого года Алтайский край отправил в Казахстан 80% от всего объема экспорта алтайской пшеницы, 30% ячменя и больше 90% подсолнечника. Стоимость всех поставок сельскохозяйственного сырья и продовольствия за предыдущий год выросла на 40%. Также край поставляет и промышленные товары – технику для сельского хозяйства, котельное оборудование, вагоны, шины, двигатели и так далее.

Также глава региона уточнил, что власти готовы проработать вопрос о том, чтобы организовать прямые рейсы из Барнаула в деловые и туристические центры Казахстана.