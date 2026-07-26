В Барнауле мужчина без постоянного места жительства пытался угнать «Мерседес»

Подозреваемый был задержан на месте угона Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле полиция задержала подозреваемого в угоне автомобиля. Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, он был пойман с поличным.

Владелец «Мерседеса» рассказал, что оставил машину незакрытой у дома, а когда вернулся, то увидел, что в салоне машины неизвестный пытается завести двигатель. Мужчина вызвал полицию.

Подозреваемым оказался ранее не судимый мужчина, который не имеет постоянного места жительства. Он заметил припаркованный незапертый авто и решил завести машину подручным ключом. Он успел повредить замок зажигания, но с места машина так и не тронулась.

«В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», - отметили в полиции.

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