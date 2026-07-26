Три бани загорелись в садоводстве Первомайского района

МЧС Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Первомайском районе Алтайского края утром 25 июля загорелись три бани. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, одна из них была полностью уничтожена.

В садоводстве «Бытовик» в селе Рассказиха вспыхнули три строения, которые находились рядом на садовых участках. Была угроза перехода огня и на другие здания. Площадь возгорания составила около 60 квадратных метров. Одна из бань была полностью уничтожена огнем, еще две были повреждены. С места спасатели эвакуировали газовых баллон. Всего в тушении участвовали 14 человек и шесть единиц техники. К счастью, никто не пострадал.

Причиной пожара, по предварительным данным, стало нарушение правил использования печки.

К слову, всего за сутки в регионе потушили 15 пожаров, семь из них – в жилом секторе.