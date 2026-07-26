35 человек эвакуировали во время пожара в Барнауле

МЧС Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле 25 июля спасатели потушили пожар в многоквартирном доме. Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, всего из дома было эвакуировано 35 человек.

Возгорание произошло на пятом этаже дома на улице Крупской. Площадь возгорания составила около пяти квадратных метров – пострадала мебель в кухне.

Из здания пожарные вывели пять человек. Еще 30 жильцов, в том числе десять детей, покинули здание самостоятельно. Никто не пострадал.

«Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов (короткое замыкание электроплиты)», - отметили в МЧС.