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НовостиОбщество25 июля 2026 10:07

В Бийске через суд закрыли нелегальный пансионат для пожилых людей

У пожилых постояльцев забирали документы и деньги, а уход за ними не велся
Павел БАСТРЫГИН
Решение пока не вступило в законную силу

Решение пока не вступило в законную силу

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Бийский городской суд по иску прокуратуры запретил благотворительной организации «Доброе сердце» оказывать услуги по уходу и проживанию пожилых людей и инвалидов в двух частных домах Бийска. Поводом стали антисанитария и нарушение пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе судов региона.

Совместная проверка прокуратуры, Роспотребнадзора и МЧС показала, что в обычных жилых домах на постоянной основе содержали пенсионеров. Медперсонала в здании не было – за лежачими больными ухаживали сами проживающие. При этом официальные договоры с людьми не заключали, а их паспорта и деньги забрало руководство.

Инспекторы зафиксировали в комнатах скученность, грязь, тараканов и отсутствие дезинфекции. Еду готовили в полной антисанитарии. Кроме того, в домах нашли поврежденную проводку, отсутствие пожарной сигнализации и путей эвакуации, что создавало прямую угрозу жизни.

Суд обязал «Доброе сердце» немедленно прекратить размещение посторонних людей в жилых домах. Решение пока не вступило в законную силу.