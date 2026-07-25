Спасатели завершили экстренные работы после урагана на Алтае

Основные экстренные работы по ликвидации последствий официально завершены Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Группировка МЧС и спасатели краевого Управления ГОЧС и ПБ покинули Краснощёковский район. Основные экстренные работы по ликвидации последствий разрушительного урагана официально завершены.

На протяжении всей недели спасатели, пожарные и бригады энергетиков ликвидировали последствия шторма в райцентре и соседних посёлках, возвращая в дома свет и порядок на улицы.

«Сделать ещё предстоит немало, но те работы, которые необходимо было выполнить в экстренном режиме в первые дни и даже часы после случившегося, завершены», – обратился к уезжающим бойцам глава района Александр Бобрышев, выразив благодарность от себя и местных жителей.