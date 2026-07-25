Сотрудники ГОЧС Барнаула обследовали места отдыха у воды

По итогам рейда замечаний к работе спасательных постов эксперты не выявили Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

В Барнауле 25 июля прошли рейды в рамках третьего этапа акции «Вода – безопасная территория». Специалисты городского управления по делам ГОЧС и районных администраций проверили безопасность на официальных и диких местах отдыха у воды, сообщили в мэрии.

Инспекторы обследовали 11 локаций. В их число вошли 6 платных открытых бассейнов и пляжей (включая площадки в комплексе «Обь», парке «Арлекино» и «Водный мир»), парк «Изумрудный», а также 4 места несанкционированного купания – на пруду во Власихе, озере Коралл, реке Ляпихе и протоке Оби в районе острова Помазкин.

На протоке Оби дежурил мобильный экипаж аварийно-спасательного формирования.

По итогам рейда замечаний к работе спасательных постов эксперты не выявили. С отдыхающими барнаульцами провели профилактические беседы и раздали памятки о правилах поведения на воде.