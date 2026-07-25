Более 300 человек ликвидируют последствия шторма в Краснощековском районе

Всего в восстановительных работах задействовали 326 человек Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В Краснощековском районе продолжается ликвидация последствий пронесшегося урагана. На месте работают оперативные группы и спасатели МЧС и Управления ГОЧС и ПБ Алтайского края, сообщили в ведомстве.

За минувший день специалисты оказали адресную помощь по 26 обращениям жителей. В основном спасатели распиливают и убирают поваленные порывами ветра деревья, а также расчищают придомовые территории.

Всего в восстановительных работах задействовали 326 человек и 113 единиц техники.

Часть группировки спасателей уже завершила задачи и вернулась в пункт постоянной дислокации. За самоотверженную работу бойцов лично поблагодарил глава администрации Краснощековского района Александр Бобрышев.