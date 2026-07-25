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НовостиОбщество25 июля 2026 6:48

Более 80 жителей Алтайского края пострадали от клещей за неделю

За сезон у 25 жителей региона заподозрили клещевой энцефалит.
Павел БАСТРЫГИН
С начала сезона в регионе зарегистрировали 6828 случаев

С начала сезона в регионе зарегистрировали 6828 случаев

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшую неделю в Алтайском крае от укусов клещей пострадали 82 человека. Активность членистоногих в регионе идёт на спад, однако опасность заражения сохраняется до конца теплого сезона, сообщили в краевом Роспотребнадзоре.

С начала сезона (с 27 марта) в регионе зарегистрировали 6828 случаев присасывания клещей, из них 1762 – в Барнауле.

Лабораторные исследования снятых с людей клещей показали:

• 17,2% исследованных особей были инфицированы боррелиозом;

• 4,2% переносили вирус клещевого энцефалита.

На сегодняшний день зарегистрирован 181 случай с подозрением на сибирский клещевой тиф, 42 — на боррелиоз и 25 — на энцефалит (среди них двое детей). Всем пострадавшим назначена экстренная профилактика.

В ведомстве напоминают, что при укусе зараженного клеща иммуноглобулин необходимо ввести в течение 72 часов. Детям до 18 лет без прививки препарат вводят сразу, не дожидаясь результатов исследования снятого клеща.