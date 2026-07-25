В Алтайском крае назвали самые некачественные и опасные продукты

За шесть месяцев эксперты исследовали почти 7,8 тысячи проб еды Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

За первые полгода 2026 года специалисты Роспотребнадзора по Алтайскому краю забраковали 168 партий некачественной пищевой продукции общим весом 582 килограмма. Общая сумма выписанных штрафов превысила два миллиона рублей, сообщили в ведомстве.

За шесть месяцев эксперты исследовали почти 7,8 тысячи проб еды. Отклонения от нормативов выявили в 1,8% случаев. Лаборатории зафиксировали 129 нарушений по микробиологическим показателям, 8 фактов фальсификации, 34 случая с неверной маркировкой и 2 пробы с превышением содержания антибиотиков.

Чаще всего гигиеническим требованиям не соответствовали кондитерские изделия – нарушения нашли в 3,2% проверенных проб. В группе «рыба и морепродукты» изъян выявили у 1,9% образцов, в молочной продукции – 1,4%, в мясной – 1,2%, в хлебе – 0,9%. Безопаснее всего оказалась плодоовощная продукция с 0,8% нестандартных проб.

По итогам проверок ведомство вынесло 192 постановления о наказаниях, выдало 410 предписаний, а суды приостановили работу двух предприятий.