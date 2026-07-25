В Алтайском онкодиспансере назвали пользу прогулок после дождя

Сам запах сырой земли снижает уровень кортизола Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Дождливая неделя в Алтайском крае - не повод сидеть дома, считают врачи Алтайского онкодиспансера. Специалисты рассказали, чем полезны прогулки на свежем воздухе сразу после осадков и как они влияют на организм.

Главный плюс дождя - чистка воздуха. Капли смывают пыль и основные аллергены, поэтому после ливня астматикам и аллергикам дышится гораздо проще.

Кроме того, прогулки после грозы полезны для здоровья по нескольким причинам:

• Воздух насыщается отрицательными ионами, которые ускоряют обмен веществ, улучшают работу мозга и убивают патогенные микроорганизмы.

• Прогулки и проветривание помогать нормализовать сон и бороться с хронической усталостью.

• Сам запах сырой земли снижает уровень кортизола - гормона стресса.

Если выйти на улицу не получается, медики советуют хотя бы на 10-15 минут открыть окна перед сном, избегая при этом сквозняков.