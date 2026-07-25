В Алтайском крае из-за загоревшегося угля в сарае погибли 25 кур

Предварительной причиной ЧП называют самовозгорание угля Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки в Алтайском крае потушили 15 пожаров, пять из которых произошли в жилом секторе. В райцентре Завьялово ночной пожар в сарае уничтожил запасы топлива и погубил домашнюю птицу, сообщили в региональном МЧС.

К приходу первых подразделений спасателей крыша надворной постройки на улице Степной горела открытым огнем. Площадь возгорания составила около восьми квадратных метров.

Огонь полностью уничтожил находящиеся в сарае пять тонн угля. В пожаре погибли 25 кур. На месте работали пять спасателей и две автоцистерны.

Предварительной причиной ЧП специалисты называют самовозгорание угля.

В МЧС напомнили, что хранить твердое топливо нужно в сухом и хорошо вентилируемом месте, защищенном от солнечных лучей, а при складировании его необходимо правильно уплотнять.