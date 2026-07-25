Сильные ливни с грозами и жара до +29: прогноз погоды на выходные на Алтае

В Алтайском крае в ближайшие дни сохранится дождливая погода Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае в ближайшие дни сохранится дождливая погода с сильным ветром, однако к началу следующей недели осадки начнут утихать, а воздух прогреется до +29 градусов, сообщили в ЦГМС.

В субботу, 25 июля, в отдельных районах края пройдут кратковременные дожди и грозы, местами возможны сильные ливни. Ветер северо-западный, 4-9 м/с, с порывами при грозах до 17-22 м/с. Днем воздух прогреется до +24...+29 °C.

В воскресенье, 26 июля, и понедельник, 27 июля, кратковременные дожди и грозы пройдут лишь местами. Порывы ветра утихнут до 14 м/с, а дневная температура зафиксируется на комфортных отметках +23...+28 °C. Ночи останутся теплыми – от +11 до +17 °C.