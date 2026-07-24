Городские службы устраняют последствия проливных дождей в Барнауле

С начала месяца в городе выпало 48,6 мм осадков при месячной норме в 72 мм Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

В Барнауле после проливных дождей устраняют подтопления. Как сообщили в городской администрации, с начала месяца в городе выпало 48,6 мм осадков при месячной норме в 72 мм.

Специалисты закрыли люки, вырванные с потоком воды, на проспекте Ленина, перекрестках Комсомольский Льва Толстого, Максима Горького-Луговая, Максима Горького-Мало-Тобольская. На улице Загородной расчистили проезд от упавших на дорогу деревьев. Также в городе очистили ливнеприемные решетки.

В Центральном районе зафиксировано подтопление частного дома на улице Кирова. На месте провели откачку воды.

В пригороде Барнаула зафиксировали три кратковременных отключения электроэнергии. На данный свет уже вернули.