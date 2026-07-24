На Алтае для водителей временно ввели индивидуальный суточный лимит по топливу

В правительстве обсудили с топливом. Фото: Канал Александра Прокопьева в «Макс»

В Республике Алтай в рамках системы контроля отпуска топлива временно введут индивидуальный лимит для каждого автомобиля. Если раньше суточная норма обновлялась в полночь для всех, то теперь для каждого автомобиля будет свой 24-часовой период.

Как пишет «Банкфакс», председатель правительства Республики Алтай Александр Прокопьев провел очередное заседание регионального штаба по ситуации на топливном рынке. Ранее некоторые автомобилисты пользовались тем, что норма по топливу обновлялась в 00:00 – они заправлялись и до и после полуночи. Теперь для каждого транспорта будут отсчитываться свои 24 часа с момента последней заправки.

Глава регионального Минцифры Сергей Алымов отметил, что дополнение для системы контроля топлива уже готово. 24 июля его загрузят в систему. Председатель правительства поручил обсудить возможность загрузки в ночное время, чтобы в вечернее время не усложнять ситуацию на заправочных станциях. Также он поручил оперативно обновлять информацию о наличии или отсутствии топлива.

Также на заседании обсудили цены на топливо, логистику и заслушали доклады от силовых структур о порядке на АЗС. Наибольшее число сигналов к правоохранителям касается ДТП. Кроме того, МВД активно вычисляет перекупщиков, которые продают бензин в канистрах.